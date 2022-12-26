Сеть дежурных отделений банков будет увеличена: как они работают

Государственный ПриватБанк планирует увеличить вдвое количество дежурных отделений в общей банковской сети Power banking, которая будет обслуживать украинцев при условии долговременного отключения электричества. Сейчас работают 150 дежурных отделений банка из более чем 1000 отделений сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Как отметили в пресс-службе, воспользоваться услугами Power Banking смогут клиенты всех украинских банков.

Эта сеть создана по инициативе НБУ и объединяет все системно важные банки. Она состоит из 1000 отделений по всей Украине, которые благодаря усиленному техническому оснащению гарантированно будут работать при длительном отсутствии света и связи.

Здесь можно снять наличные деньги, перевести средства, оплатить коммуналку и другие платежи, оплатить кредит и т.д.

Найти ближайшее отделение сети Power Banking можно на карте сети.

Напомним, Power Banking - это созданная по инициативе НБУ объединенная сеть отделений банков Украины, которые будут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блекаута.

Сеть Power Banking насчитывает уже более 1 000 отделений, снабженных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.

На сегодняшний день сеть Power Banking объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка.