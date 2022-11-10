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Мережа АЗК UPG щодня пропонує своїм клієнтам пальне та сервіс європейського рівня

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Четвер 10 листопада 2022 11:00 promo
Мережа АЗК UPG щодня пропонує своїм клієнтам пальне та сервіс європейського рівня Фото: АЗК UPG (прес-центр АЗК UPG)
Автор: Артем Горовенко

Мережа АЗК UPG пропонує європейський сервіс та пальне класу Євро-5. Про це знає майже кожен водій. Як знає і те, що скористатися послугами АЗК можна в будь-який час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

На це не впливає навіть планове відключення електроенергії, оскільки мережа забезпечила свої АЗК дизельними генераторами. Тож ви можете без проблем заправити свою автівку, смачно перекусити та зарядити телефон чи інші гаджети.

Нові АЗК UPG – це масштабна локація із власним магазином та кафе нового формату. У торговельних залах можна завжди придбати необхідні речі та харчі. Спеціально для комфорту малюків у санвузлах передбачені дитячі умивальники, а у залах АЗК є інтерактивні куточки для розваг.

Щоб почуватися за кермом упевненіше, на автозаправних комплексах UPG водії, з-поміж іншого, можуть скористатися додатковою послугою підкачування коліс.

Та енергія потрібна не лише автівкам. На нових АЗК відкрито мережу сучасних ресторанів VIVO cafe. Тут завжди можна як швидко перекусити, обравши з експрес-меню, так і неквапливо поїсти, насолоджуючись авторськими стравами.

Мережа АЗК UPG щодня пропонує своїм клієнтам пальне та сервіс європейського рівня

Сервіс на АЗК (фото: прес-центр АЗК UPG)

У закладі завжди готові потішити відвідувачів сезонними новинками в меню. Наразі це тертий пиріг – простий та водночас неймовірно смачний десерт. А також глінтвейн – напій, наділений магічною властивістю зігрівати з першого ковтка.

Так само і кава. Горнятко смачної та ароматної кави на UPG вже давно стало традицією для багатьох водіїв. На АЗК UPG ви завжди зможете насолодитися улюбленим еспресо у порцеляновій чашці.

Дуже багато уваги UPG приділяє відбору та приготуванню кави. Всі напої з кавової карти АЗК UPG готуються за класичними світовими стандартами.

Мережа АЗК UPG завжди радо зустрічає кожного клієнта. Навіть коли темно навкруги – у нас завжди світло для вас.

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