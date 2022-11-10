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Сеть АЗК UPG ежедневно предлагает своим клиентам топливо и сервис европейского уровня

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Четверг 10 ноября 2022 11:00 promo
Сеть АЗК UPG ежедневно предлагает своим клиентам топливо и сервис европейского уровня Фото: АЗК UPG (пресс-центр АЗК UPG)
Автор: Артем Горовенко

Сеть АЗК UPG предлагает европейский сервис и топливо класса Евро-5. Об этом знает почти каждый водитель. Воспользоваться услугами АЗК можно в любое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

На это не влияет даже плановое отключение электроэнергии, поскольку сеть снабдила свои АЗК дизельными генераторами. Вы можете без проблем заправить свой автомобиль, вкусно перекусить и зарядить телефон или другие гаджеты.

Новые АЗК UPG – это масштабная локация с магазином и кафе нового формата. В торговых залах всегда можно приобрести необходимые вещи и продукты. Специально для комфорта малышей в санузлах предусмотрены детские умывальники, а в залах АЗК есть интерактивные уголки для развлечений.

Чтобы чувствовать себя за рулем увереннее, на автозаправочных комплексах UPG водители, среди прочего, могут воспользоваться дополнительной услугой подкачки колес.

Но энергия нужна не только автомобилям. На новых АЗК открылась сеть современных ресторанов VIVO cafe. Здесь всегда можно как быстро перекусить, выбрав из экспресс-меню, так и неторопливо поесть, наслаждаясь авторскими блюдами.

Сеть АЗК UPG ежедневно предлагает своим клиентам топливо и сервис европейского уровня

Сервис на АЗК (фото: пресс-центр АЗК UPG)

В заведении всегда готовы порадовать посетителей сезонными новинками в меню. Сейчас это тертый пирог – простой и одновременно невероятно вкусный десерт. А также глинтвейн – напиток, наделенный магическим свойством согревать с первого глотка.

Так же и кофе. Чашка вкусного и ароматного кофе на UPG уже давно стала традицией для многих водителей. На АЗК UPG вы всегда сможете отдохнуть наслаждаясь любимым эспрессо в фарфоровой чашке.

Максимум внимания UPG уделяет отбору и приготовлению кофе. Все напитки из кофейной карты АЗК UPG готовятся по классическим мировым стандартам.

Сеть АЗК UPG всегда с радостью встречает каждого клиента. Даже когда темно вокруг – у нас всегда светло для вас.

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