Мережа АЗК UPG передала ЗСУ чергову партію нових пікапів та трал для перевезення техніки

"Наші захисники мають бути на колесах, а нові сучасні автомобілі їх не підведуть. Ми допомагали і продовжуємо допомагати армії – це наша принципова позиція та обов’язок як українців, які народилися, живуть і працюють тут. Переконаний: бізнес і кожен із нас мають сьогодні робити максимум, щоб захистити країну. Продовжуємо тримати паливний фронт, зміцнювати економіку та допомагати війську", - зазначив засновник і власник групи компаній UPG Володимир Петренко.

Він також розповів, що UPG відправляє на передову не лише авто, а й заправляє ЗСУ та закриває інші, не менш важливі запити військових. На ці потреби вже спрямовано понад 150 млн гривень. Підтримує компанія і людей, які постраждали від нищівних наслідків війни.

Нові позашляховики вже виконують спеціальні бойові завдання та задовольняють найгостріші потреби хлопців: надають їм можливість залишатися мобільними, вчасно доправляти необхідний вантаж, евакуювати поранених.

Фото: пресофіс АЗК UPG

Зі слів військових, авто такого класу та комплектації - незамінні на передовій. Не менш цінно, що пікапи є абсолютно новими, а отже можна бути впевненими у їх надійності. Для захисників - це гарантія, що вантаж прибуде вчасно, бойове завдання буде виконано, а наші герої повернуться з нього живими.

У компанії анонсували наступну партію позашляховиків для ЗСУ та наголосили, що залишаються разом з Україною та українцями єдиними у цій боротьбі за свободу та незалежність.

Нагадаємо, у мережі АЗК UPG можна придбати повний асортимент пального: А-95, газ та ДП. Для власників потужних і сучасних авто – брендовий бензин upg100 та upg95.

Усе пальне відповідає стандарту Євро-5 та проходить багаторівневу перевірку, що гарантує його якість. Із відповідним сертифікатом якості виробника із зазначенням європейської країни, звідки його було поставлено, можна ознайомитися на кожному АЗК.