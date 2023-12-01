Мережа АЗК UPG: як власна лабораторія та багаторівнева система перевірки контролюють якість пального

Коли пальне – якісне, це запорука відмінної роботи вашої автівки. У національній мережі АЗК UPG знають усе про якісні нафтопродукти. Тут щодня дбають, аби клієнти були забезпечені високоякісним пальним. Тож щоб пальне відповідало заявленим параметрам виробника до моменту, коли ви наповнюєте ним бак свого авто, компанія впровадила та вже багато років практикує багатоступінчасту систему контролю. Передбачено все: і аналіз проб із кожної партії, і захисне пломбування бензовозів, і постійне чищення паливних резервуарів на нафтобазах та заправних комплексах. Відстежується кожна ланка ланцюжка паливної логістики.

Ключову роль у цьому відіграє робота лабораторії з контролю якості. В UPG вона власна. Це стаціонарна випробувальна лабораторія, яка пройшла акредитацію за міжнародним стандартом ISO170-25. На відповідність державним стандартам України тут ретельно перевіряється кожна партія пального, яке прибуло прямісінько з заводу-виробника в Європі, Америці чи на Близькому Сході.

Власна лабораторія UPG з контролю якості пального (фото: пресофіс АЗК UPG)

«Компетентність нашої лабораторії визнана на міжнародному рівні. Обладнання, приміщення, ведення технічних записів тощо — усе відповідає вимогам, які передбачає цей стандарт. Звісно, точність досліджень залежить і від людини, тож і наші фахівці також проходять акредитацію, постійно навчаються, підвищують компетентність», — розповідають у компанії.

У UPG пояснили, що у питанні нафтопродуктів якість має багато параметрів. Завдання співробітників лабораторії — проконтролювати кожен. Так дизельне пальне має відповідати не менш як дев’ятнадцяти показникам, бензин – п’ятнадцяти, а газ — десяти.

Спочатку відібрана проба вноситься до спеціального реєстру, а вже далі проходить повний цикл: від аналізування до 45-денного зберігання.

Навіщо ж потрібно зберігати пальне в лабораторії стільки часу? Ці проби ще називають «арбітражними», а їх зберігання — ще одна вимога ДСТУ. Робиться це на випадок імовірних спорів. Тобто коли у споживача виникає сумнів щодо якості пального, ця проба передається до незалежної лабораторії, яка й виносить кінцевий вердикт.

Підтвердження якості — не хвилинна справа. Найбільше часу для здійснення дослідження потребує бензин. В середньому для аналізу однієї проби фахівці витрачають близько семи годин. На дизельне пальне йде до чотирьох годин, а найменше часу потребує дослідження проби газу — орієнтовно три з половиною години. Водночас за потреби тут роблять й експрес-аналізи.

«Роль лабораторії у моніторингу якості пального дуже важлива. Протягом місяця проводимо десятки досліджень. Цього літа, наприклад, за місяць ми перевіряли на відповідність більше 40 проб газу. Бензину — в середньому 10 аналізів. Це клопітка робота, але лише так зможемо бути впевненими, що пропонуємо клієнтам найкраще», — розповіли у лабораторії компанії.

Лабораторія UPG перевіряє на відповідність ДСТУ кожну партію імпортованого пального (фото: пресофіс АЗК UPG)

Наповнюючи бак авто на будь-якому автозаправному комплексі UPG, ви завжди можете ознайомитися із сертифікатом та паспортом якості, які має кожна партія пального. Для цього потрібно просто звернутися до оператора, і вам залюбки допоможуть.

Саме якість у UPG називають фундаментом бренду. Дотримання всіх внутрішніх та загальнодержавних норм лише підтверджує, що основа, на якій будується та масштабується цей бізнес, є справді міцною. І йдеться не тільки про пальне. Цей принцип поширюється й на сервіс, який отримують водії, щодня відвідуючи мережу.