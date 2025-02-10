Mercedes-Benz представив нові вантажівки для армії: подробиці

Це тривісні вантажівки з колісною формулою 6х6. Основне завдання новинок – перевезення напівпричепів з тяжкою бронетехнікою або евакуація автомобілів за допомогою лебідки. У новинок Mercedes-Benz балістичного захисту немає.

Найпопулярнішим продуктом оборонного підрозділу Mercedes-Benz Special Trucks є Unimog, але тепер гама поповнилася тривісними безкапотниками Arocs. Колісна база розтягнута до 4,2 метра, допустима вага вантажівки зросла до 40 тон, а повна вага автопоїзда — до 250 тон. Від цивільних тягачів новинка відрізняється люком у даху, системою контролю тиску в шинах, фарами із затемненням та лівреєю.

Під капотом 12,8-літровий шестициліндровий дизель OM 460 у варіанті форсування на 421 кінську силу. Тяга передається через 12-ступінчастий "робот" із ручним режимом. Також на виставці покажуть капотний тягач Mercedes-Benz Zetros: він розвиває 510 кінських сил та здатний завантажувати на платформу 50-тонні спецавтомобілі. Для екіпажу в кабіні передбачено спальник.

У 2024 році виробництво спецтехніки Mercedes-Benz знизилося на 20% порівняно з показниками 2023 року, проте попит на тягачі підвищеної прохідності залишається стійким, тому Special Trucks інвестує у розробку нових вантажівок.