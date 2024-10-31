Mercedes-Benz почне оснащувати нові седани CLA китайськими двигунами від Geely: подробиці

Заявлено, що мотори поставлятимуться на конвеєр із Китаю, але систему нейтралізації монтуватимуть уже на місці. При цьому дебют нового CLA очікується вже в 2025 році, а в гамі будуть "м'які" гібриди, плагін-гібриди і електромобілі.

Такий крок, по-перше, вигідний у фінансовому плані. По-друге, німецький автовиробник вже давно має міцні зв'язки як з Renault, так і з Geely. Скажімо, турбомотор на 1,3 л для молодших передньопривідних моделей розроблений і виробляється спільно з Renault, а Mercedes-Benz Citan є перелицьованим Renault Kangoo, і це не кажучи про вже закриті проекти (наприклад, smart forfour).

У свою чергу, з Geely німців ріднить марка smart. Також не варто забувати, що 9,7% акцій компанії Mercedes-Benz AG належить засновнику та власнику Geely Лі Шуфу через його інвестиційний фонд.

Таким чином, в автомобільному світі вимальовується новий потрійний союз компаній Mercedes-Benz, Renault та Geely. Причому за технічну складову відповідатиме саме китайська сторона, яка на електромобілях вже собаку з'їла, а у розробці та виробництві ДВЗ її не стримуватиме європейський регламент.