Mercedes-Benz офіційно представив стильний седан CLA: розкриті усі подробиці

Компанія Mercedes-Benz представила новий седан CLA. Автомобіль показав універсальний стиль для майбутніх моделей компанії, а також став першопрохідником нової "мультіенергетичної" стратегії: відтепер у всіх авто бренду будуть гібридні та електричні модифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Новий CLA побудований на модульній платформі MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Колісна база виросла на 61 мм відносно колишньої моделі (до 2790 мм), і це найзначніша надбавка з усіх розмірів. Тому що в довжину седан став більшим на 35 мм (4723 мм), у ширину – на 25 мм (1855 мм), а у висоту – на 29 мм (1468 мм).

Mercedes-Benz CLA має безрамкові двері, гладкі боковини та втоплені дверні ручки, коефіцієнт аеродинамічного опору Cx знижено з 0,23 до 0,21. У електричних версій замість решітки радіатора встановлена ​​заглушка, на якій розміщено 142 світлодіодні зірочки. Опція – матричні фари Multibeam.

Базова комплектація передбачає електрохромний панорамний дах (без зсувної секції). Завдяки їй компанія декларує збільшення запасу місця над головами сідоків. Трохи просторіше стало на передніх сидіннях, але по ширині салону новий CLA трохи поступається попереднику. Так само як і за розміром багажника: лише 405 літрів замість 460 літрів. Втім, електричні версії мають додатковий передній багажник об'ємом 101 літр.

Зазначається, що базовий електромобіль оснащений електромотором з віддачею 272 к.с. та 335 Нм. Повнопривідний Mercedes-Benz CLA 350 4Matic with EQ Technology доповнений допоміжним синхронним електромотором спереду, який підключається лише за необхідності, пікова віддача системи – 354 к.с. та 515 Нм. Обидві версії мають літій-іонну тягову батарею ємністю 85 кВт*год. Паспортний запас ходу – 792 і 771 км за циклом WLTP відповідно.

Наприкінці року з'явиться базова електрична версія з літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 58 кВт*год. Також на кінець року намічено вихід одразу трьох гібридних модифікацій. Вони будуть мати новий чотирициліндровий турбомотор на 1,5 літра з індексом M252.

Він працюватиме в парі з восьмиступінчастим преселективним "роботом" 8F-eDCT, в який вбудований 48-вольтовий електромотор потужністю 27 к.с. Літій-іонна батарея ємністю всього 1,3 кВт*год розташована під сидінням водія. Індекси гібридних версій ще не оприлюднені, але вже ясно, що в гамі буде два варіанти з переднім приводом (136 або 163 к.с.) та повнопривідна версія (190 к.с.).

Випускатимуть новий CLA на заводі в німецькому Раштатті. Пізніше буде організовано виробництво моделі в Китаї на спільному підприємстві Beijing Benz. У Європі продажі седанів Mercedes-Benz CLA нового покоління розпочнуться у липні, першими на ринок вийдуть електричні версії.