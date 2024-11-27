Mercedes-Benz готується до впровадження жорсткої економії: названа причина

Компанія Mercedes-Benz різко скоротить витрати через економічні проблеми. За словами неназваних представників бренду, найближчими роками виробник буде змушений зменшити бюджети на кілька мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На такий крок Mercedes-Benz штовхає складна економічна ситуація та ослаблення в Китаї – найбільшому авторинку, який раніше приносив німцям стабільний прибуток.
"Найближчими роками ми скоротимо наші витрати на кілька мільярдів євро на рік", - заявила представник Mercedes-Benz. Але вона не повідомила, як саме виробник зібрався економити: чи будуть звільнення, скорочення заробітних плат чи закриття заводів.
Зараз на підприємствах Mercedes-Benz у Німеччині працює близько 90 тисяч людей. Компанії належить п'ять автозаводів та шість майданчиків з виробництва двигунів. Крім цього, у Європі Mercedes-Benz керує фабриками в Іспанії, Угорщині, Польщі та Румунії.
За словами представника компанії, Mercedes-Benz вже став на шлях "значної економії", і він дає свої плоди.
"Ми продовжуємо йти цим шляхом спокійно, але вкрай послідовно", - додала вона.
Складна економічна ситуація похитнула стабільність автогігантів у Європі. Volkswagen вперше в історії закриє заводи у Німеччині, а Audi звільнить 15 відсотків співробітників. На тлі падіння попиту на електромобілі близько чотирьох тисяч європейських співробітників скоротить Ford.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.