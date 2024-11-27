Mercedes-Benz готується до впровадження жорсткої економії: названа причина

На такий крок Mercedes-Benz штовхає складна економічна ситуація та ослаблення в Китаї – найбільшому авторинку, який раніше приносив німцям стабільний прибуток.

"Найближчими роками ми скоротимо наші витрати на кілька мільярдів євро на рік", - заявила представник Mercedes-Benz. Але вона не повідомила, як саме виробник зібрався економити: чи будуть звільнення, скорочення заробітних плат чи закриття заводів.

Зараз на підприємствах Mercedes-Benz у Німеччині працює близько 90 тисяч людей. Компанії належить п'ять автозаводів та шість майданчиків з виробництва двигунів. Крім цього, у Європі Mercedes-Benz керує фабриками в Іспанії, Угорщині, Польщі та Румунії.

За словами представника компанії, Mercedes-Benz вже став на шлях "значної економії", і він дає свої плоди.

"Ми продовжуємо йти цим шляхом спокійно, але вкрай послідовно", - додала вона.

Складна економічна ситуація похитнула стабільність автогігантів у Європі. Volkswagen вперше в історії закриє заводи у Німеччині, а Audi звільнить 15 відсотків співробітників. На тлі падіння попиту на електромобілі близько чотирьох тисяч європейських співробітників скоротить Ford.