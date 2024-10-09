Mercedes-Benz готує заміну Vito: опубліковані офіційні фото

Поки що машини щільно закутані в камуфляж, під якою є накладки, що спотворюють форму кузова. Однак навіть крізь таке маскування можна розглянути незвичну шестикутну решітку радіатора та висувні ручки дверей.

Майбутні Mercedes-Benz V-Class та Vito будуть електромобілями, для них готується спеціальна модульна платформа Van.EA (Van Electric Architecture) з 800-вольтовою електросистемою. Також підтверджено наявність модифікацій з переднім та повним приводом, при цьому топ-версіям обіцяють дальність ходу "далеко за 500 км" та систему автономного водіння другого рівня.

Зазначається, що комерційні фургони будуть мати безліч конфігурацій і автопілот четвертого рівня, який зможе забезпечити безпілотну експлуатацію машин у майбутньому.

При цьому чекати на нові моделі потрібно ще два роки. Однак навіть після їхнього виходу Mercedes-Benz продовжить випуск нинішніх дизельних моделей V-Class та Vito, адже за прогнозом компанії, навіть у 2030 році на електромобілі має припадати лише половина продажів у цьому сегменті.