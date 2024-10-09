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Mercedes-Benz готує заміну Vito: опубліковані офіційні фото

Середа 09 жовтня 2024 13:11
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Mercedes-Benz готує заміну Vito: опубліковані офіційні фото Фото: Mercedes-Benz готує заміну Vito (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz готує нову родину мінівенів. Діюче покоління, яке випускається 10 років, вже двічі зазнавало модернізації, але наступне покоління побачить світ лише 2026 року. У компанії вирішили показати, що роботи над новими венами справді йдуть і опублікували офіційні знімки цих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Поки що машини щільно закутані в камуфляж, під якою є накладки, що спотворюють форму кузова. Однак навіть крізь таке маскування можна розглянути незвичну шестикутну решітку радіатора та висувні ручки дверей.

Mercedes-Benz готує заміну Vito: опубліковані офіційні фото

Майбутні Mercedes-Benz V-Class та Vito будуть електромобілями, для них готується спеціальна модульна платформа Van.EA (Van Electric Architecture) з 800-вольтовою електросистемою. Також підтверджено наявність модифікацій з переднім та повним приводом, при цьому топ-версіям обіцяють дальність ходу "далеко за 500 км" та систему автономного водіння другого рівня.

Зазначається, що комерційні фургони будуть мати безліч конфігурацій і автопілот четвертого рівня, який зможе забезпечити безпілотну експлуатацію машин у майбутньому.

Mercedes-Benz готує заміну Vito: опубліковані офіційні фото

При цьому чекати на нові моделі потрібно ще два роки. Однак навіть після їхнього виходу Mercedes-Benz продовжить випуск нинішніх дизельних моделей V-Class та Vito, адже за прогнозом компанії, навіть у 2030 році на електромобілі має припадати лише половина продажів у цьому сегменті.

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