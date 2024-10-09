Mercedes-Benz готовит замену Vito: опубликованы официальные фото

Компания Mercedes-Benz готовит новую семью минивэнов. Действующее поколение, выпускаемое 10 лет, уже дважды подвергалось модернизации, но следующее поколение увидит свет только в 2026 году. В компании решили показать, что работы над новыми венами действительно идут и обнародовали официальные снимки этих машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Пока машины плотно закованы в камуфляж, под которой есть накладки, искажающие форму кузова. Однако даже сквозь такую маскировку можно рассмотреть необычную шестиугольную решетку радиатора и выдвижные ручки дверей.

Будущие Mercedes-Benz V-Class и Vito будут являться электромобилями, для них готовится специальная модульная платформа Van.EA (Van Electric Architecture) с 800-вольтовой электросистемой. Также подтверждено наличие модификаций с передним и полным приводом, при этом топ-версиям обещают дальность хода "далеко 500 км" и систему автономного вождения второго уровня.

Коммерческие фургоны будут иметь множество конфигураций и автопилот четвертого уровня, который сможет обеспечить беспилотную эксплуатацию машин в будущем.

При этом ждать новых моделей нужно еще два года. Однако даже после их выхода Mercedes-Benz продолжит выпуск нынешних дизельных моделей V-Class и Vito, ведь, по прогнозу компании, даже в 2030 году на электромобили должна приходиться лишь половина продаж в этом сегменте.