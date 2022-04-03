Жителя Славянска арестовали за публикацию позиций ВСУ в Telegram
Мужчина обозначил на Google-карте местонахождение подразделений ВСУ и распространил изображение с указанной локацией Telegram. Подозреваемый также добавил информацию о маршруте передвижения военнослужащих, которой не было в открытом доступе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю г. Славянска в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
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