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У мэра Кличко сообщили о том, что в школах Киева появится 6000 новых мест

Киев, Пятница 09 октября 2020 14:48
У мэра Кличко сообщили о том, что в школах Киева появится 6000 новых мест
Фото: КГГА (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Дарницком районе заканчивают реконструкцию гимназии № 315 с надстройкой 4-го этажа. Работы длились почти 5 месяцев - с мая этого года, и уже в конце октября объект планируют сдать в эксплуатацию.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

"Надстройка дополнительного этажа дала возможность увеличить мощность учреждения с 1260 до 1880 мест. В школе появились 18 новых больших кабинетов и 6 кабинетов для деления классов на группы", - рассказал Мондрыивский.

По его словам, кроме надстройки 4-го этажа, в учреждении заменены окна, сделано новое освещение, система отопления, установлена современная пожарная сигнализация и система вентиляции.

Также во время реконструкции утеплен фасад, который теперь украшают изображения флагов государств, языки которых изучают в гимназии.

"В целом на реконструкцию гимназии № 315 из бюджета города потрачено почти 60 млн грн, а также 20 млн грн - из государственного бюджета по программе "Способная школа", - отметил Мондрыивский.

Он добавил, что такое архитектурное решение - надстройка этажей учебных заведений - является актуальным для плотно застроенных районов города.

Только в Дарницком районе возможно перестроить еще 11 школ по типовым проектом реконструкции, что даст возможность увеличить мощность учреждений на дополнительные шесть тысяч мест.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на самоизоляцию через коронавирус переведены 501 класс 173 школах. Всего в столице полностью закрыты на карантин п'ять школ.

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