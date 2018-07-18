Мера міста Сколе затримали на хабарі у 68 тисяч гривень

Володимира Москаля затримали під час отримання хабаря

У місті Сколе Львівської області на хабарі затримали мера міста Володимира Москаля. Про це написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

Луценко зазначив, що Москаля затримали під час отримання хабаря на 68,7 тисяч гривень.

"В славному місті Сколе працює мером такий собі В. Москаль. Працює, хоча ще в березні 2018 засуджений на 6,5 років за хабар. Проте, апеляція все переноситься. І В. Москаль продовжує бути мером. Щоб не втратити навики вирішив цей Москаль знову взяти неправомірну вигоду на 68,7 тис грн", - написав він.

Він зазначив, що поліція і прокуратура оперативно затримала мера міста.

В славному місті Сколе працює мером такий собі В. Москаль. Працює, хоча ще в березні 2018 засуджений на 6,5 років за... Опубліковано Юрієм Луценком Середа, 18 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що арештований за хабар мер Чопа Валерій Самардак вийшов під заставу у розмірі 128 тисяч гривень.

Як зазначалося, Апеляційний суд Закарпатської області знизив суму застави для заарештованого за хабар міського голови Чопа Валерія Самардака до 128 тис. гривень, проте залишив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За рішенням суду Самардак мав залишатися під вартою до 27 липня 2017 року, однак суму застави знизили з 1 млн гривень до 128 тисяч гривень.