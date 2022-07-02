Мэра Чернигова снова не выпустили из Украины

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко снова не смог выехать из Украины. Ему не разрешили пересечь границу с Польшей в пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Атрошенко в Facebook .

Он объяснил, что получил приглашение на конференцию по восстановлению Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано. Сегодня он отправился на мероприятие, но не смог пересечь границу.

В ответе пограничников отмечается, что городской голова не имеет оснований на пересечение границы согласно закону "О мобилизации" и не предоставил соответствующих документов.

Атрошенко не согласился с решением правоохранителей. Мэр вновь обвинил Офис президента и заявил, что такие действия дискредитируют Украину.

Фото: Атрошенко снова не выпустили за границу (facebook.com/AtroshenkoVladislav)