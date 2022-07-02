ru ua
Сб, 02 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэра Чернигова снова не выпустили из Украины

Новина українською →
Краковец, Суббота 02 июля 2022 15:17
Мэра Чернигова снова не выпустили из Украины Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook-com-typical-chernihiv)
Автор: Наталья Юрченко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко снова не смог выехать из Украины. Ему не разрешили пересечь границу с Польшей в пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Атрошенко в Facebook.

Он объяснил, что получил приглашение на конференцию по восстановлению Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано. Сегодня он отправился на мероприятие, но не смог пересечь границу.

В ответе пограничников отмечается, что городской голова не имеет оснований на пересечение границы согласно закону "О мобилизации" и не предоставил соответствующих документов.

Атрошенко не согласился с решением правоохранителей. Мэр вновь обвинил Офис президента и заявил, что такие действия дискредитируют Украину.

Фото: Атрошенко снова не выпустили за границу (facebook.com/AtroshenkoVladislav)

Напомним, что впервые Атрошенко не выпустили за границу 19 июня, когда он направлялся в Польшу на подписание соглашения о партнерстве и помощь Чернигову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов выезд за границу
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта