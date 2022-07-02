Мэра Чернигова снова не выпустили из Украины
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко снова не смог выехать из Украины. Ему не разрешили пересечь границу с Польшей в пункте пропуска "Краковец".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Атрошенко в Facebook.
Он объяснил, что получил приглашение на конференцию по восстановлению Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано. Сегодня он отправился на мероприятие, но не смог пересечь границу.
В ответе пограничников отмечается, что городской голова не имеет оснований на пересечение границы согласно закону "О мобилизации" и не предоставил соответствующих документов.
Атрошенко не согласился с решением правоохранителей. Мэр вновь обвинил Офис президента и заявил, что такие действия дискредитируют Украину.
Фото: Атрошенко снова не выпустили за границу (facebook.com/AtroshenkoVladislav)
Напомним, что впервые Атрошенко не выпустили за границу 19 июня, когда он направлялся в Польшу на подписание соглашения о партнерстве и помощь Чернигову.
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