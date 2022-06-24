Мэр Славянска Вадим Лях: Враг все ближе, но ощущения, что Украина выиграет – больше

Российская армия готовится к штурму Славянска, сообщает Генштаб. По окраинам города систематически прилетают вражеские снаряды. Однако сухопутная группировка остановилась перед рекой Северский Донец и в последнюю неделю практически не пытается продвинуться дальше. Мэр города Вадим Лях считает, что армия РФ не отказалась от планов на Славянск, но сейчас его силы брошены на оккупацию Луганской области.

– Какая на данный момент обстановка в Славянске и вокруг него?

– На сегодняшний день подвергаются обстрелам окраины города, идут прилеты из РСЗО, хотя и не все снаряды разрываются. Соответственно страдает инфраструктура. Часто перебивают высоковольтные линии, поэтому нестабильна подача электроэнергии, но в большинстве домовладений она есть. Нет воды уже месяц, пытаемся восстанавливать, но не всегда получается, потому что фильтровальная станция и инфраструктура находятся за городом возле линии фронта – в районе Райгородка и поселка Донецкое.

– Оккупанты уперлись в линию Северского Донца и приостановили наступление?

– Да, продвижения не наблюдается. Они стоят на месте уже целую неделю. Генштаб говорит, что происходит перегруппирование. Больше внимания уделено Северодонецку, откуда, по новой информации, уже вышли наши войска в Лисичанск. Сейчас все происходит там, так что смотрим, наблюдаем.

– Разведка говорит, что у рашистов стоит цель занять всю Луганскую область до 26 июня. Известно ли о конкретных планах на Славянск?

– Мы не можем ориентироваться на эти даты, потому что они не соответствуют действительности. Сроки, которые они себе ставят, не выполняются.

– Как по вашему, с учетом того, как началась война в 2014 году, Славянск для оккупантов сейчас имеет стратегическое значение или все же "сакральное"?

– "Сакральное" значение он имеет для тех, кто ушел отсюда в 2014 году вместе с боевиками, им, возможно, хочется вернуться в свои дома, чтобы они не были разрушены. Но для российских генералов никакой "сакральности" нет, тому примером оказался Святогорск. В 2014 году он не был разрушен, там фактически не велись боевые действия, в отличие от того, что сейчас происходит. Ну и другие русскоговорящие города: Харьков, Лиман, Мариуполь и так далее. Поэтому здесь все понятно, для их генералов нет никакой "сакральности".

Российская армия уничтожает украинские города (фото: Getty Images)

– По вашим оценкам, насколько сейчас укреплен Славянск, и достаточно ли сил и средств, чтобы его удержать в случае сухопутного наступления?

– Он достаточно укреплен и этот процесс бесконечный, он постоянно продолжается. О силах и средствах говорить не буду, это закрытая информация. Но уверен, что их хватит. С учетом того, что немного времени давали на оборону Северодонецка, а он месяцами держался. Здесь тоже никто ничего не подарит и не отдаст.

– Видите ли вы угрозу перерезания основных путей логистики к городу?

– На сегодняшний день не видим. Желание идти таким путем у них было и два, и три месяца назад. Но планы сужались и сегодня вообще о том, что город может быть окружен, речь не идет. На это сил и средств, как я понимаю, у них нет.

– Хватает ли в Славянске запасов еды и медикаментов?

– У нас как эвакуация происходит в направлении Днепра, так и назад через Покровск идут поставки продуктов. Это безопасный путь, есть как железнодорожное сообщение до Покровска, так и автомобильное дальше. Поэтому проблем нет. Понятно, что ассортимент в аптеках минимальный, в основном под заказ. Но люди приспособились. В больницах есть все необходимое для лечения, оказываются все виды медицинских услуг.

– Как вы оцениваете коммуникацию с центральной властью по нуждам города?

– У нас постоянно есть коммуникация на уровне глав городов и военных администраций с руководством области. Любые проблемы с доставкой воды, дополнительным транспортом, пайками и гуманитарной помощью решаются. Коммуникация идет каждый день по разным вопросам, нет проблемы никакой, то, что необходимо, делается.

– Сколько людей выехало из города на данный момент и сколько осталось?

– Было порядка 100 тысяч, осталась четверть населения города – около 23-24 тысяч. Продолжаем эвакуацию. Не только здоровых людей и детей. Эвакуируем лежачих больных постоянно, вывозим и людей с психическими заболеваниями – это не только жители нашей громады, но и те, кто транзитом ехал через наш город и остался здесь. То есть никто не брошен, занимаемся.

Также хочу сказать, что у нас выплачиваются все виды социальных пособий: пенсии, выплаты, субсидии – все это есть, работают банкоматы. Так что какой-то гуманитарной катастрофы в городе точно нет.

– Вы сказали, что в Славянске осталась четверть населения. Почему эти люди не уезжают, несмотря на близость боевых действий, прилеты и угрозу наступления?

– Уже привыкли к этим условиям, к воздушным тревогам. Причины называют различные, что они никому не нужны, что нет денег. На самом деле, скорее всего, эти люди и раньше не выезжали за пределы области, им психологически страшно выехать, тем более на запад Украины.

Есть и объективные, возможно, причины. Например, большая семья с лежачими больными. Они не хотят ехать большим таким коллективом, стараются здесь приспособиться. Есть люди с домашними животными, волнуются за них. С другой стороны люди из таких категорий уже выезжали и нашли себя в других областях. Оказывается помощь, переселенцы получают дополнительные выплаты.

В Славянске остается четверть местного населения (фото: Getty Images)

Думаю, что количество желающих выехать увеличится как только начнется "горячая" фаза боевых действий. Наш город не исключение, все будет точно так же происходить, как и в других городах. Как в Лимане было: начались обстрелы по самому городу, появились желающие выехать, но возможности эвакуировать уже не было.

Здесь до последнего будем призывать людей выезжать и эвакуировать пока будет возможность.

– Как вы думаете, какой процент из этих людей ждут "русского мира"?

– Сложно оценить, но он точно уменьшился. Потому что одно дело смотреть на "русский мир" по телевизору, а другое – видеть как уничтожают города, разрушают твое жилье, убивают. Его сторонников стало меньше – это факт.

– Что у них в головах?

– Низкая социальная ответственность.

– Сколько у вас выявили коллаборантов и чем они занимаются?

– На моей памяти троих человек СБУ привлекло к ответственности за коллаборационизм. За это есть уголовная ответственность, довольно таки немаленькая. До 15 лет за передачу врагу информации о военной технике, дислокации подразделений и позициях.

– Пытаются ли на вас выйти оккупанты с предложениями перейти на их сторону и сдать город, как было в Святогорске?

– Нет, не пытаются. Изначально приходили какие-то смски, но я не реагировал, не общался, так что не могу сказать о каких-то конкретных предложениях.

– Чем, по-вашему, закончится эта война для Украины в целом и для Славянска в частности?

– Сейчас, наверное, тревоги меньше чем в начала военных действий. Хотя враг все ближе, но ощущение того, что все равно Украина выиграет, – больше. Я уверен, что и Донбасс будет украинским и все у нас впереди будет хорошо. Но для этого еще нужно пройти большие испытания.

Потому что война затяжная, она не закончится быстро, будет еще много погибших, но по-другому, видимо, к сожалению, не получится. Я уверен, что враг не остановится на Донбассе, на Донецкой и Луганской области, как он сейчас говорит. Уверен, что и другие области его интересуют. Поэтому здесь только победа.