Мэр Ровно извинился за скандальное заявление о ромах

Мэр Ровно Александр Третьяк извинился за скандальное заявление о ромах . Ранее в одном из интервью он предложил прибегнуть "к радикальным действиям" в отношении ромов.

"Вчера на вопрос журналистов о противоправном поведении представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил достаточно эмоционально за что хочу попросить прощения. Такая моя реакция вызвана многочисленными жалобами жителей, в частности петицией на сайте городского совета "Привлечение к административной и уголовной ответственности ромского населения" и другими обращениями", - написал Третьяк.

В то же время он добавил, в общине действительно сложилась сложная ситуация с противоправными действиями различных лиц, занимающихся попрошайничеством и другими противоправными действиями, нарушающими правила общественного порядка.

"Бороться с ними правоохранители пытаются, но безрезультатно. Ведь в нашем государстве попрошайничество официально не запрещено. Дело не в том, что мы имеем предвзятое отношение к лицам определенной национальности, а дело в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения. Поэтому каждого, кто будет нарушать закон, будет ждать наказание. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только одинаковые права, но и одинаковые обязанности вести себя по-человечески. Ровно - открыто для всех, но мой долг, как городского головы, которого выбрали для защиты интересов ривненчан, обязательно защищать жителей нашей общины", - подчеркнул мэр Ровно.