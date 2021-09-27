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Мэр Николаева запретил чиновникам и журналистам ходить в мэрию без вакцинации или теста

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Николаев, Понедельник 27 сентября 2021 15:11
Мэр Николаева запретил чиновникам и журналистам ходить в мэрию без вакцинации или теста Фото: в мэрию Николаева не будут пускать невакцинированных (mkrada.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в мэрию теперь не будут пускать непривитых чиновников и журналистов. Попасть в горсовет без прививки можно будет только при условии отрицательного ПЦР-теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".

На сегодняшнем аппаратном совещании Сенкевич предупредил работников горсовета, что теперь в здание мэрии можно будет попасть лишь показав сертификат о вакцинации от коронавируса, или же отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать 72 часа.

После этого мэр города обратился к журналистам, отметив, что это новое правило будет распространяться и на них.

В то же время Сенкевич не уточнил, будут ли эти правила распространяться на простых жителей города, которые будут приходить в мэрию для решения собственных вопросов и получения услуг.

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