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Мэр Николаева рассказал, как нужно балансировать карантинные ограничения

Среда 04 ноября 2020 12:15
Мэр Николаева рассказал, как нужно балансировать карантинные ограничения
Фото: Александр Сенкевич (пресс-служба Сенкевича)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что сейчас необходим умеренный карантин. При этом необходимо больше штрафовать за отсутствие масок.

Об этом Сенкевич рассказал в интервью РБК-Украина.

Он считает необходимым предоставить возможность штрафовать за нарушение масочного режима на местном уровне.

"Один раз человек заплатит пятьдесят гривен, другой раз, а потом подумает, что маску за три с половиной гривны носить все же дешевле. С маской дело такое же, как с нарушением скорости: дело не только в твоей безопасности, а в безопасности других", - сказал Сенкевич.

Мэр Николаева добавил, что сейчас люди расслабились, и это привело к увеличению заболеваемости COVID-19. По его словам, сейчас необходимо вводить ограничения, которые сокращали бы количество людей, находящихся в одном месте.

"Мы понимаем, что нужно развивать медицинскую сферу и нужен умеренный карантин, чтобы в одном месте находилось минимальное количество людей. Я был, наверное, первым городским головой, который отменил празднование дня города. У нас в прошлом году собралось от 50 до 60 тысяч человек. В этом году планировали собрать около восьмидесяти тысяч, или даже ста... Но по факту все было перенесено на неопределенный термин", - сообщил Сенкевич.

Он добавил, что из-за весеннего локдауна пострадали многие люди, что может привести к росту преступности.

"Весной был локдаун, многие люди сильно пострадали, в ресторанной сфере и сфере обслуживания. Где они брали деньги? В ломбардах, брали микрокредиты. Сегодня все это нужно отдавать. А теперь им опять говорят: все, мы вас снова закрываем. Что делать людям? Многих это толкнет на преступный путь. И мы будем бороться не только с медицинскими проблемами, но и с проблемами преступности", - отметил мэр Николаева.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Сенкевич попросил Кабмин ослабить карантин в Николаеве.

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Новости Украины Общество карантинАлександр Сенкевич

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