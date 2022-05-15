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Мэр Мелитополя рассказал, как можно получить пенсию в городе

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Мелитополь, Воскресенье 15 мая 2022 05:34
Мэр Мелитополя рассказал, как можно получить пенсию в городе Фото: пенсии в мае будут выплачиваться по графику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Разработан механизм, по которому жители Мелитополя, получавшие пенсии наличными, сейчас должны оформить карты в банке. Необходимо обратиться в отделение "Приватбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

“Жители, которые ранее получали пенсии наличными через "Укрпочту", могут оформить пластиковые карты в отделениях "Приватбанка". Пенсии будут приходить на эти карты", - написал он.

По его словам, для получения карты необходимо: обратиться в любое отделение "Приватбанка" (во избежание толпы для пенсионеров будет действовать отдельная очередь), оформить карту у сотрудника банка и ждать перевода средств.

Пенсия будет автоматически перечислена на карту "Приватбанка" со следующего месяца.

Напомним, как ранее сообщили в ОВА, в Донецкой области на сегодняшний день потребности в пенсиях за май уже полностью профинансированы. Деньги доставили большинству пенсионеров, но примерно треть пенсионеров еще не получила выплаты.

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