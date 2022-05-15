Мер Мелітополя розповів, як можна отримати пенсію в місті
Розроблено механізм, за яким жителі Мелітополя, які отримували пенсії готівкою, зараз мають оформити карти в банку. Необхідно звернутися до відділення "Приватбанку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.
"Жителі, які раніше отримували пенсії готівкою через "Укрпошту", можуть оформити пластикові картки у відділеннях "Приватбанку". Пенсії будуть приходити на ці карти", - написав він.
За його словами, для отримання Карти необхідно: звернутися в будь-яке відділення "ПриватБанку" (щоб уникнути натовпу для пенсіонерів діятиме окрема черга), оформити карту у співробітника банку і чекати переказу коштів.
Пенсія буде автоматично перерахована на карту "Приватбанку" з наступного місяця.
Нагадаємо, як раніше повідомили в ОВА, в Донецькій області на сьогоднішній день потреби в пенсіях за травень вже повністю профінансовані. Гроші доставили більшості пенсіонерів, але приблизно третина пенсіонерів ще не отримала виплати.