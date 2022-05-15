ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мер Мелітополя розповів, як можна отримати пенсію в місті

Новость на русском →
Мелітополь, Неділя 15 травня 2022 05:34
Мер Мелітополя розповів, як можна отримати пенсію в місті Фото: пенсії в травні будуть виплачуватися за графіком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Розроблено механізм, за яким жителі Мелітополя, які отримували пенсії готівкою, зараз мають оформити карти в банку. Необхідно звернутися до відділення "Приватбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Жителі, які раніше отримували пенсії готівкою через "Укрпошту", можуть оформити пластикові картки у відділеннях "Приватбанку". Пенсії будуть приходити на ці карти", - написав він.

За його словами, для отримання Карти необхідно: звернутися в будь-яке відділення "ПриватБанку" (щоб уникнути натовпу для пенсіонерів діятиме окрема черга), оформити карту у співробітника банку і чекати переказу коштів.

Пенсія буде автоматично перерахована на карту "Приватбанку" з наступного місяця.

Нагадаємо, як раніше повідомили в ОВА, в Донецькій області на сьогоднішній день потреби в пенсіях за травень вже повністю профінансовані. Гроші доставили більшості пенсіонерів, але приблизно третина пенсіонерів ще не отримала виплати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС