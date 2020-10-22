Мэр Мариуполя заразился коронавирусом

Фото: Вадим Бойченко (mariupolrada.gov.ua)

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По его словам, он чувствует себя хорошо, у него нет симптомов коронавируса.

"Для соблюдения всех мер пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн. Уверен, вскоре получу два негативных теста на коронавирус и вернусь к привычному ритму жизни", - заявил мэр.

Бойченко добавил, что все городские службы работают в штатном режиме, и он держит ситуацию под контролем.

Кроме того, заместители городского головы, которые контактировали с ним, также сдали тесты. На данный момент трое получили негативные результаты.

Напомним, ранее у мэра Умани Александра Цебрия подтвердили заболевание COVID-19.

Кроме того, коронавирус подтвердили у главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Также сообщалось о выявленном COVID-19 у народных депутатов Нестора Шуфрича и Игоря Палицы.