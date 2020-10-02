ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нардепы Шуфрич и Палица заразились коронавирусом

Киев, Пятница 02 октября 2020 03:46
Нардепы Шуфрич и Палица заразились коронавирусом
Фото: Нестор Шуфрич (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

У народного депутата партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича диагностировали COVID-19. Также коронавирусом заболел представитель "За будущее" Игорь Палица.

Об этом они сообщили в эфире программы "Право на власть".

Шуфрич сообщил, что сдал несколько тестов, один из которых дал положительный результат.

"Я завтра получу результат. У меня во вторник был один положительный тест, потом три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные. Посмотрим, чем это закончится", - сказао нардеп.

В свою очередь Палица заявил, что решил сдать тест, так как контактировал с больным коронавирусом.

"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет - просто были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение", - заявил Палица.

Напомним, Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов.

Ранее РБК-Украина писало, что пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заразился коронавирусом.

До этого коронавирус подтвердили у нардепа Жана Беленюка и главы партии "Голос" Киры Рудик.

Депутат от "Евросолидарности" Яна Зинкевич заявила о повторном заболевании COVID-19.

Кроме того, коронавирусом заболел лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Игорь ПалицаНестор ШуфричКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь