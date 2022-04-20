Мэр Мариуполя призвал жителей эвакуироваться и назвал дополнительные места посадки

Места собраний

"Сегодня в 14:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Определена точка сбора и посадки людей в автобусы - улица Таганрогская напротив пивзавода", - отметил Бойченко.

Дополнительные места посадки

По его словам, с последующей дополнительной посадкой людей определены две локации:

проспект Победы, 1 у заводоуправления "Азовстали"

бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити.

Маршрут колонны

Маршрут движения колонны запланирован по направлению: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Орехов - Запорожье.

200 тысяч мариупольцев смогли выехать

"Родные мариупольцы, за эти долгие и невероятно тяжелые дни вы выживали в нечеловеческих условиях. Вы находились в информационном вакууме без доступа к любой информации. Вы могли услышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное - вас ждут в Запорожье. Там безопасно. Не бойтесь и евакуюйтеся в Запорожье, где вы получите всю необходимую помощь - продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а главное - вы будете в безопасности", - отметил Бойченко.

По его словам, уже 200 тысяч мариупольцев смогли выехать из города.

"Сегодня эти люди в безопасности. Дорогие мариупольцы, Украина ждет вас. Мы ждем вас", - заявил Бойченко.

Он также обратился к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности.

"Если у вас остались родственники в Мариуполе постарайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", - призвал мэр.

Фото: локации для эвакуации из Мариуполя (t.me/mariupolrada)

Напомним, сегодня, 20 апреля вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украине предварительно удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя. Его откроют для женщин, детей и пожилых людей.

Добавим, что стало известно, что в трех точках Мариуполя появился мобильный интернет.

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