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Мер Львова відповів, чи будуть в місті "мовні патрулі"

Фото: мовні патрулі у Львові не потрібні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Львову не потрібні "мовні патрулі", оскільки в місті люди зі Сходу переходять на українську під впливом середовища. Тема конфліктів на мовному ґрунті експлуатуться проросійськими силами.

Про це мер Львова Андрій Садовий сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я не бачу таких необхідностей на сьогодні, тому що Львів є найбільше у світі українськомовне місто", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про ставлення до ініціативи мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа щодо мовних патрулів, Садовий сказав:

"Ой, ви знаєте, так багато ініціатив, просто, можливо, люди мають трошки більше вільного часу на такі речі. В нас нема такої проблеми. Ми, знаєте, якось стараємось проводити роз'яснювальну роботу. Є мовний омбудсмен в нашій державі, вони молодці, звертають увагу урядникам на дотримання закону".

Як зазначив Садовий, Львів на сьогодні є одним з найбільших гуманітарних хабів світу. А люди, які приїхали зі Сходу, і які, можливо, раніше не так активно використовували українську мову, у Львові отримали мовну практику,

"Дуже легко, коли ти в середовищі, ти переходиш на українську мову. Але ти робиш це з любов'ю. Тут нема жодного примусу, жодного тиску. І багато людей, яких я раніше знав, які боялися говорити українською, сьогодні вони говорять, і з кожним разом все краще і краще", - розповів мер.

За його словами, тема конфліктів на мовному ґрунті завжди експлуатувалася проросійськими силами, або тими, хто отримував фінансування з боку країни-агресора.

"І ми повинні розуміти, що москалота буде вкидувати мільярди, щоб дестабілізовувати ситуацію в Україні. Тому що вони вже зрозуміли, що вони не зможуть захопити нас, як вони це планували, тому вони будуть вкидувати кошти на підтримку різних націоналістичних, радикальних рухів, будуть підтримувати а-ля мілітарні організації під своїм ракурсом, і будуть витрачати мільярди на пропаганду, тому до того треба бути готовим, треба це розуміти", - додав він.

 

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Львів