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Мер Львова назвав мародерами людей, які здавали житло переселенцям по завищених цінах

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Львів, Вівторок 14 лютого 2023 08:28
Мер Львова назвав мародерами людей, які здавали житло переселенцям по завищених цінах Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Мер Львова Андрій Садовий вважає мародерами людей, які різко підняли ціни на житло у місті, коли туди приїхали переселенці.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Стосовно випадків, дій, які ми назвали мародерством, по кожному кейсу ми почали таке внутрішнє розслідування і деякі кейси були, була проведена профілактична розмова з людьми, вони вибачилися, а деякі кейси - це було накручування ситуації", - розповів мер.

Він також додав, що багато львів'ян навпаки занизили ціни на житло, а інші пропонували жити у себе безкоштовно.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення ціни на оренду квартир у Львові, де люди шукали прихистку, тікаючи з окупованих населених пунктів, чи тих, де відбуваються бойові, різко виросли і подекуди в три рази.

Також РБК-Україна писало, що зараз відбувається із цінами на житло у Львові та чи почали вони знижуватися.

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Андрій Садовий Львів Мародерство Житло
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