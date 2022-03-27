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Мэр Ивано-Франковска с гуманитарной миссией попал под обстрел возле Чернигова: есть раненые

Фото: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел оккупантов недалеко от Чернигова, когда направлялся в окруженный город с гуманитарной миссией. В результате несколько человек из группы получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Марцинкива в Facebook.

"Мы с гуманитарной миссией ехали в Чернигов, чтобы помочь городу, который, фактически, - окружен. Но мы были обстреляны врагом, обстреляли наш транспорт. К счастью, все-живы. Есть несколько ребят, которые ранены. Я хочу поблагодарить нашего водителя Андрея, его профессионализма. Он приложил максимум усилий, чтобы мы отделались легко", - рассказал мэр.

По его словам, из Ивано-Франковска в Чернигов перевозили средства связи и другую гуманитарную помощь, которая нужна людям и военным.

"26 марта для нас - новый день рождения. У меня ребята, с которыми мы доставили помощь для черниговцев. Если бы не они, не их профессионализм, то ваш покорный слуга здесь бы уже не сидел. Спасибо также нежинскому городскому голове, который помог нам с эвакуацией, потому что наш автобус вышел из строя, из-за выстрелов он почти, как решето", - добавил Марцинкив.

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