Філатов разом із командувачем військ "Таврія" привітали лікарів Дніпра із професійним святом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера Дніпра.

У місті нині працюють майже 10 тис. лікарів, медсестер і персоналу різних ланок, які щодня цілодобово роблять все заради порятунку поранених військових та цивільних, опікуючись при цьому здоровʼям простих дніпрян.

"Я щиро дякую за ту роботу, яка у вас проводиться. Низький уклін від тих воїнів, які сьогодні продовжують виконувати ті завдання, що на сьогоднішній день стоять перед нашою державою. Від усього особового складу хочу побажати вам, як медичним працівникам, насамперед, здоровʼя. По-друге, наснаги і відповідальності, яку треба тільки у вас і переймати", - сказав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Також колективи міських лікарень та медцентрів отримали відзнаки від міського голови. Борис Філатов наголосив, що основне навантаження з лікуванням українських оборонців лягає саме на муніципальні лікарні Дніпра

"Дуже знакового, що до нагородження наших лікарів приєднався командувач, генерал Тарнавський. Це важливо, коли в умовах повномасштабної агресії російської федерації наші військові кажуть слова подяки лікарям. Бо крім навантаження на лікарні з наданням допомоги мешканцям Дніпра, є ще допомога переміщеним особам. І безумовно, це поранені", - зазначив Філатов.

Самі ж лікарі наголошують, що тяжкий досвід, здобутий не лише за півтора роки великої війни, а й в усіх викликах, що існували до цього, чимраз більше загартовує і їхню професійність, і людську волю.

Нагадаємо, Дніпро є найбільшим в країні хабом з порятунку поранених військових і містом, що прихистило в себе найбільшу кількість переселенців.