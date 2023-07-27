Филатов вместе с командующим войсками "Таврия" поздравили врачей Днепра с профессиональным праздником

В городе сейчас работают почти 10 тыс. врачей, медсестер и персонала разных звеньев, которые ежедневно круглосуточно делают все ради спасения раненых военных и гражданских, заботясь при этом о здоровье простых днепрян.

"Я искренне благодарю за ту работу, которая у вас проводится. Низкий поклон от тех воинов, которые сегодня продолжают выполнять те задачи, которые на сегодняшний день стоят перед нашим государством. От всего личного состава хочу пожелать вам, как медицинским работникам, прежде всего, здоровья . Во-вторых, воодушевления и ответственности, которую нужно только у вас и перенимать", - сказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Также коллективы городских больниц и медцентров получили награды от городского головы. Борис Филатов подчеркнул, что основная нагрузка с лечением украинских защитников ложится именно на муниципальные больницы Днепра.

"Очень знакового, что к награждению наших врачей присоединился командующий, генерал Тарнавский. Это важно, когда в условиях полномасштабной агрессии российской федерации наши военные говорят слова благодарности врачам. Потому что помимо нагрузки на больницы с оказанием помощи жителям Днепра, есть еще помощь перемещенным лицам". безусловно, это ранены", – отметил Филатов.

Сами же врачи подчеркивают, что тяжелый опыт, полученный не только за полтора года великой войны, но и во всех существовавших до этого вызовах все больше закаляет и их профессионализм, и человеческую волю.

Напомним, Днепр является самым большим в стране хабом по спасению раненых военных и городом, что приютило у себя наибольшее количество переселенцев.