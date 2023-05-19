Мер Енергодару про ситуацію на ЗАЕС: дуже багато солдатів РФ, вони замінували все навколо

Ситуація на ЗАЕС

Міський голова міста-супутника Запорізької АЕС розповів, що на території атомної станції ситуація продовжує бути напруженою, вона не працює на генерацію з вересня минулого року.

За його словами, фізичний та психологічний тиск на персонал станції продовжується - співробітників змушують підписувати контракти з "Росатомом". Частині людей, які відмовилися підписувати контракти, заблокували перепустки на ЗАЕС.

При цьому евакуації зі станції поки що не спостерігається, оскільки у ворога там не вистачає працівників, додав Орлов. Він уточнив, що минулого року спеціалістів намагалися набрати за оголошеннями, бо частина працівників ЗАЕС виїхала на підконтрольну Україні територію. Ще частину противник сам не пускає на станцію, тож там виник дефіцит кадрів.

"Також на території промислового майданчика знаходиться дуже багато російських військових. Вони там фактично живуть, створили фортифікаційні споруди, все навколо замінували, створили там склад боєприпасів та місце розташування військової техніки", - додав мер.

Він зазначив, що так російські солдати почуваються безпечніше, тому що розуміють, що ЗСУ не будуть проводити там військові дії.

Ситуація в Енергодарі

Орлов також розповів, що вже минуло десять днів з моменту, коли вороги оголосили "евакуацію" з Енергодару, яка фактично є депортацією. Але, за його словами, вона не примусова та не масова - з міста вивезли близько десяти напівпорожніх автобусів з мешканцями Енергодару та інших окупованих населених пунктів.

Така "евакуація" переважно призначена для незахищених верств населення - пенсіонерів, інвалідів та сімей з дітьми. Їх вивозять у тимчасово окупований Бердянськ, що на узбережжі Азовського моря.

"Але в основному люди чекають на Збройні сили України, чекають якнайшвидшої деокупації і на всі ці так звані "евакуації" реагують досить нейтрально", - додав міський голова.

Він зазначив, що не евакуюють колаборантів, але частина з них боїться деокупації та виїжджає на своєму транспорті чи до окупованого Криму, чи до Росії. Активних переміщень російських солдатів там поки що не спостерігається.

Орлов розповів, що вороги вже вивезли з міста частину медичного обладнання, комп'ютерну техніку та документацію.

Окупація ЗАЕС

Варто зауважити, що російські війська утримують під своїм контролем Запорізьку АЕС та її місто-супутник Енергодар уже понад рік. Вороги неодноразово обстрілювали територію станції і використовують її як щит перед можливим контрнаступом українських солдатів.

Також росіяни намагалися використати Запорізьку АЕС для енергопостачання тимчасово окупованих територій, але цього їм так і не вдалося.

Нагадаємо, останнім часом почала з'являтися інформація про збільшення кількості солдатів РФ на Запорізькій АЕС. Першим про це розповів "Енергоатом".