UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мэр Чернигова озвучил насущные потребности города

Автор: Артем Горовенко

Чернигов будет обороняться дальше. Сейчас враг деморализован.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко в видеообращении.

Он также озвучил первоочередные потребности города, где нужна помощь гражданского населения.

"Мы Чернигов не сдадим! Мы на своей земле и будем защищать свой родной город и Украину! Черниговцы, пожалуйста, не поддавайтесь на информационные провокации. Враг сейчас деморализован. Оружие можно взять на Верени, 2. Если локация изменится - сообщу. Электроснабжение в Чернигове возобновляется, но есть потребность в генераторах для гериатрического пансионата и в медикаментах для больниц", - сообщил Атрошенко.

По его словам, самая большая проблема в городе сейчас - с гериатрическим домом, в котором нет ни тепла, ни электроэнергии. Там находятся около 400 пожилых людей. Атрошенко обратился к черниговцам с просьбой временно разместить их у себя. А бизнес призвал помочь с мощными генераторами и лекарствами.

"Кто может предоставить дизель - или бензиновые генераторы от 10 до 250-300 киловатт в час, пожалуйста, сообщите на телефон 102. Мы заберем оттуда информацию. Владельцы аптек, скоординируйтесь с базовыми больницами города по медикаментам. Слава Украине! Смерть врагам", - подчеркнул Атрошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуЧернигов