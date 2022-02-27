Мэр Чернигова озвучил насущные потребности города

Он также озвучил первоочередные потребности города, где нужна помощь гражданского населения.

"Мы Чернигов не сдадим! Мы на своей земле и будем защищать свой родной город и Украину! Черниговцы, пожалуйста, не поддавайтесь на информационные провокации. Враг сейчас деморализован. Оружие можно взять на Верени, 2. Если локация изменится - сообщу. Электроснабжение в Чернигове возобновляется, но есть потребность в генераторах для гериатрического пансионата и в медикаментах для больниц", - сообщил Атрошенко.

По его словам, самая большая проблема в городе сейчас - с гериатрическим домом, в котором нет ни тепла, ни электроэнергии. Там находятся около 400 пожилых людей. Атрошенко обратился к черниговцам с просьбой временно разместить их у себя. А бизнес призвал помочь с мощными генераторами и лекарствами.

"Кто может предоставить дизель - или бензиновые генераторы от 10 до 250-300 киловатт в час, пожалуйста, сообщите на телефон 102. Мы заберем оттуда информацию. Владельцы аптек, скоординируйтесь с базовыми больницами города по медикаментам. Слава Украине! Смерть врагам", - подчеркнул Атрошенко.