Мэр Черкасс заявил об исчезновении своего заместителя

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнаря. Заместителя мэра Черкасс не видели с вечера 15 июля.

Об этом мэр Черкасс написал на странице в Facebook.

Как рассказал Бондаренко, вчера, около 19:30, Ботнар отошел от своего автомобиля в районе городского совета на встречу с кем-то. А сегодня утром заместителя городского головы не обнаружили на рабочем месте.

"После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы", - сообщил Бондаренко.

Напомним, вчера правоохранители нашли и освободили похищенного в начале июля бизнесмена Сергея Ткаченко, которого держали в подвале в Голосеевском районе Киева.

Также полиция разоблачила рейдеров, которые на протяжении четырех лет незаконно удерживали под Киевом местного бизнесмена.