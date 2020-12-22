Мэр Броваров подтвердил ограбление и рассказал детали

Мэр Броваров Игорь Сапожко подтвердил, что вчера вечером неизвестные проникли в его дом и напали на него. Он также рассказал подробности инцидента.

Об этом Сапожко рассказал в своем Facebook.

По его словам, нападавших было пятеро, и они были вооружены. Им сразу отдали все сбережения, которые были в доме, но Сапожко утверждает, что после этого его начали избивать на глазах жены и ребенка.

"После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", - отметил мэр Броваров и добавил, что расценивает нападение как политическое давление, но не снимет свою кандидатуру с выборов, которые должны пройти в январе.

Отметим, ранее о нападении на Сапожко РБК-Украина рассказали в полиции Киевской области. По данному инциденту открыли уголовное дело по статье "разбой".

Напомним, выборы мэра Броваров пройдут 17 января 2021 года. Повторное голосование назначили после того, как выборы 25 октября были признаны несостоявшимися.

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