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Мэр Бердянска идет в отставку

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Бердянск, Вторник 16 ноября 2021 13:01
Мэр Бердянска идет в отставку Фото: мэр Бердянска идет в отставку (facebook.com/valeriybaranov)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Бердянска Валерий Баранов идет в отставку. Он заявил о тупиковой ситуации в работе с горсоветом и пожелал депутатам "успехов в труде".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление чиновника.

Объясняя принятое решение, Баранов пожаловался на невозможность работы в условиях постоянного противодействия со стороны большинства депутатов городского совета.

По его словам, он рассматривал два варианта: "заигрывать" с горсоветом или подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях.

"Иных вариантов не существует. Во всяком случае, я их за год не нашел. Затягивание проблемы никому пользы не принесет, а городу - только вред. Поэтому с учетом сложившейся тупиковой ситуации, моим возрастом (64 года, - ред.) и личными мотивами, я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде", - отметил Баранов.

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