Мер Бердянська йде у відставку

Мер Бердянська Валерій Баранов йде у відставку. Він заявив про тупикову ситуацію в роботі з міськрадою і побажав депутатам "успіхів у праці".

Пояснюючи прийняте рішення, Баранов поскаржився на неможливість роботи в умовах постійної протидії з боку більшості депутатів міської ради.

За його словами, він розглядав два варіанти: "загравати" з міськрадою або подати у відставку у зв'язку з неможливістю працювати в таких умовах.

"Інших варіантів не існує. У всякому разі, я їх за рік не знайшов. Затягування проблеми нікому користі не принесе, а місту - тільки шкоду. Тому з урахуванням тупикової ситуації, що склалася, моїм віком (64 роки, - ред.) і особистими мотивами, я змушений подати у відставку і побажати вам успіхів у праці", - зазначив Баранов.