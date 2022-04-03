UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэр Атрошенко о Чернигове: город напоминает Бучу, а в некоторых районах похож на Мариуполь

Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook/typical-chernihiv)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что город в результате обстрелов российских войск разрушен на 70%. Для охарактеризования он сравнил ситуацию в некоторых районах с Бучей и Мариуполем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Атрошенко во время телемарафона.

"Чернигов уничтожен на 70%, люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело... У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Насущный вопрос для черниговцев - это завтрашний день. У нас сосредоточение войск РФ на границе с Беларусью, нас интересует, будут ли к нам прилетать ракеты и авиационные бомбы, что для этого делается в направлении снабжения ПВО", - рассказал мэр.

При этом, по его словам, ночь в городе прошла спокойно, без обстрелов.

Напомним, недавно в результате обстрела российскими оккупантами было уничтожено здание онкологического отделения больницы в Чернигове. Тяжелые ранения получили по меньшей мере три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВойна России против Украины