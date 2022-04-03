Мэр Атрошенко о Чернигове: город напоминает Бучу, а в некоторых районах похож на Мариуполь

"Чернигов уничтожен на 70%, люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело... У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Насущный вопрос для черниговцев - это завтрашний день. У нас сосредоточение войск РФ на границе с Беларусью, нас интересует, будут ли к нам прилетать ракеты и авиационные бомбы, что для этого делается в направлении снабжения ПВО", - рассказал мэр.

При этом, по его словам, ночь в городе прошла спокойно, без обстрелов.

Напомним, недавно в результате обстрела российскими оккупантами было уничтожено здание онкологического отделения больницы в Чернигове. Тяжелые ранения получили по меньшей мере три человека.

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