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Меняем Словакию на Крым: в словацком МИД отреагировали на надпись на консульстве

Новина українською → Словакия, Суббота 06 марта 2021 13:45
Меняем Словакию на Крым: в словацком МИД отреагировали на надпись на консульстве Фото: Иван Корчок (facebook com ivan korcok)
Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове днями на здании консульства Словакии появилась надпись: "Меняем Словакию на Крым" на фоне скандальной шутки о Закарпатье со стороны словацкого премьер-министра. В Министерстве иностранных дел Словакии заявили, что данный инцидент показывает значимость слова во внешней политике.

Об этом заявил глава МИД Словакии Ивано Корчок, передает Denik N.

Надпись на фасаде консульства Словакии в Харькове была оставлена 4 марта.

Меняем Словакию на Крым: в словацком МИД отреагировали на надпись на консульстве

"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - сказал Корчок.

При этом он напомнил, что уже извинился за высказывание премьер-министра Словакии о Закарпатье.

Напомним, 3 марта между Украиной и Словакией разгорелся дипломатический скандал. Словацкий премьер Игорь Матович "пошутил", что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "Спутник V".

Позже Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова была к более жестким действиям в отношении премьер-министра Словакии Игора Матовича после его шутки о Закарпатье, если бы ситуация не решилась.

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