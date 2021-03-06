Меняем Словакию на Крым: в словацком МИД отреагировали на надпись на консульстве

В Харькове днями на здании консульства Словакии появилась надпись: "Меняем Словакию на Крым" на фоне скандальной шутки о Закарпатье со стороны словацкого премьер-министра. В Министерстве иностранных дел Словакии заявили, что данный инцидент показывает значимость слова во внешней политике.

Об этом заявил глава МИД Словакии Ивано Корчок, передает Denik N.

Надпись на фасаде консульства Словакии в Харькове была оставлена 4 марта. "Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - сказал Корчок. При этом он напомнил, что уже извинился за высказывание премьер-министра Словакии о Закарпатье.