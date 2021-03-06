ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міняємо Словаччину на Крим: у словацькому МЗС відреагували на напис на консульстві

Новость на русском → Словаччина, Субота 06 березня 2021 13:45
Міняємо Словаччину на Крим: у словацькому МЗС відреагували на напис на консульстві Фото: Іван Корчок (facebook com ivan korcok)
Автор: Ігор Литвиненко

У Харкові днями на будівлі консульства Словаччини з'явився напис: "Міняємо Словаччину на Крим" на тлі скандального жарту про Закарпаття з боку словацького прем'єр-міністра. У Міністерстві закордонних справ Словаччини заявили, що даний інцидент показує значимість слова у зовнішній політиці.

Про це заявив глава МЗС Словаччини Івано Корчок, передає Denik N.

Напис на фасаді консульства Словаччини в Харкові була залишена 4 березня.

Міняємо Словаччину на Крим: у словацькому МЗС відреагували на напис на консульстві

"Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо", - сказав Корчок.

При цьому він нагадав, що вже вибачився за висловлювання прем'єр-міністра Словаччини про Закарпатті.

Нагадаємо, 3 березня між Україною і Словаччиною розгорівся дипломатичний скандал. Словацький прем'єр Ігор Матович "пожартував", що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавіруса "Супутник V".

Пізніше Корчок вибачився за невдалий жарт про Закарпаття.

При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна була готова до більш жорстких дій стосовно прем'єр-міністра Словаччини Ігора Матовича після його жарти про Закарпаття, якби ситуація не вирішилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика МЗС Словаччина скандал
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"