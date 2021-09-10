У меня только $100: во что их лучше инвестировать

Для тех, кто привык держать накопления на банальных депозитах, настали тяжелые времена. Инфляция в Украине после нескольких лет затишья снова разгоняется, чего не скажешь о ставках и доходности вкладов в ведущих банках.

Все больше людей начинают интересоваться инвестициями и биржами, и спрос рождает предложение: порог входа в инвестирование постепенно снижается. Еще каких-то пару лет назад, если у вас было меньше 5-10 тысяч долларов, вы были мало кому интересны. Сегодня можно стать частным инвестором, даже если у вас есть всего 100 долларов! В этой статье эксперты криптобиржи Currency.com расскажут, как с пользой вложить даже такую маленькую сумму.

1. Игра на курсах валют

Помимо более-менее просчитываемых факторов, таких как санкции или сезонная продажа валюты экспортерами для уплаты налогов, на динамику фиата влияет множество куда менее очевидных вещей. Да и просто настроение трейдеров тоже нельзя сбрасывать со счетов. Все это приводит к тому, что предсказывать колебания курсов почти так же тяжело, как и в случае с нефтяными ценами. Но главное — каким бы удачливым провидцем вы ни были, все равно маржа с такой небольшой суммы, как 100$, будет фактически съедена разницей курсов купли-продажи или банковской комиссией.

Попробовать себя на этой ниве можно на криптобирже Currency.com: каждую неделю площадка выбирает какой-то популярный токенизированный актив (или криптовалюту) и делает на него нулевой спред. То есть, торговать выбранным токенизированным активом (или криптовалютой) в этот день можно по биржевым курсам без комиссий. Дело за малым — зарегистрироваться на криптобирже и следить за ее акциями. Кстати, на этой неделе на криптобирже Currency.com ВСЕ криптовалюты (за исключением LTC/BTC) доступны с нулевым спредом — с 6 по 12 сентября при торговле криптовалютами (за исключением LTC/BTC) с вас не будет взиматься спред.

2. Драгметаллы

По нынешним ценам 100 долларов – это менее 10 г золота. Правда, в серебре вес становится уже более солидным – больше 300 г.

Рост цены в данном случае будет достаточно стабильным, но плавным – без скачков и огромных темпов, как у того же биткоина. Таким образом, драгметаллы (как, кстати, и недвижимость) – это скорее способ защитить большие капиталы от резкого обесценивания, чем возможность действительно что-то приумножить и заработать.

Купить физический слиток золота можно в банке или на специализированной бирже, но вывести свое имущество с последней будет труднее. Если вы держите золото на счете в банке, то на него не распространяется государственная система страхования вкладов в случае банкротства. Схема с физическим владением драгоценным металлом, таким образом, не очень подходит начинающим инвесторам.

Однако криптобиржа Сurrency.com предлагает приобрести не слиток, а токен, цена которого в реальном времени привязан к цене золота или другого драгоценного металла . Продать его можно будет в любой момент а на криптобирже Currency.com это можно сделать еще и за криптовалюты.

3. Фонды, акции и облигации

Облигации, паевые инвестиционные фонды, акции — это невероятно разнообразные инвестиционные инструменты. Сейчас этот рынок активно растет: в прошлое уходит сложная процедура регистрации трейдеров, а многие банки уже запустили специальные сервисы для микроинвесторов.

Казалось бы, это идеальное решение для тех, кто ищет баланс между надежностью золота и недвижимости с одной стороны и волатильностью криптовалют и прочих венчурных инвестиций с другой. И все же нельзя забывать о двух вещах.

Во-первых, чем выше доходность, тем выше риск. Для тех, кто не готов рисковать и вздрагивать, каждый раз открывая компьютер, остаются, по сути, лишь «голубые фишки» (самые ликвидные компании, список которых есть на каждой бирже). Но у них и доходность близка к депозитной, и за $100 акцию купить шансов все меньше.

Во-вторых, чаще всего этот инструмент инвестиций отличается крайней негибкостью. Ни из облигаций, ни из большинства паевых фондов, как правило, нельзя вывести деньги досрочно без потерь. В лучшем случае вы найдете кого-то, кто готов выкупить их у вас — и то вопрос, по какой цене. Неспроста Эйнштейн говорил, что «самая могущественная сила во вселенной – это сложные проценты». Такое вложение будет работать на вас, только если вы как можно дольше не будете снимать не только основной капитал, но и доход с него.

Однако если вам хочется посмотреть, как работает инвестиция в «голубые фишки» на короткой временной перспективе, на криптобирже Currency.com можно приобрасти токенизированные акции крупнейших компаний — например, Apple. Вот только акция гиганта из Купертино на момент написания этой статьи стоит $155, и стартового капитала вам не хватит. Что же делать? Можно использовать левередж — занять средства у криптобиржи, чтобы приумножить свой капитал. Для этого надо пройти полную верификацию на Currency.com. На токенизированную акцию Apple будет действовать левередж 20х — то есть, на $100 ваших долларов с заемными $1900 от криптобиржи вы сможете купить 12 токенизированных акций.

4. Криптовалюты

Самый маржинальный и гибкий вариант – начинать торговать можно не то что со ста, а с одного доллара. Новости с крипторынков воодушевляют: после некоторого спада биткоин снова выше $50 000, эфир поднялся до максимума за три месяца, все больше ширится сфера обращения нефиатных денег. К примеру, недавно Twitter разрешил отправлять пользователям вознаграждение в биткоинах.

Да, биткоин отпугивает своей огромной стоимостью. Но, к счастью, можно купить и одну стомиллионную его часть, и одну тысячную, и одну сотую — учитывая темпы роста этого рынка, даже такая крошечная инвестиция может принести вам доход, если вы будете держать биткоин, скажем, лет пять.

Кроме того, на биткоине мир не сошелся клином — есть еще и монета Cardano, которая благодаря стремительному росту обогнала другие криптовалюты и вырвалась на третье место по рыночной капитализации. А стоит она всего $2,45 за монету!

Как правило, криптовалюты отпугивают тем, что эта область самая новая и малоизученная. Поэтому Currency.com предлагает своим клиентам обучающие курсы по торговле криптовалютами и токенизированными активами, а также регулярно публикует прогнозы биткоина и других крупнейших криптовалют. С их помощью начинающему трейдеру или опытному инвестору, который хочет впервые попробовать себя в криптовалютах, будет проще спланировать торговую стратегию.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета.