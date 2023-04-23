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Менше цукру та солі, а більше фруктів та складних вуглеводів: 12 кроків до здорового харчування

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Неділя 23 квітня 2023 23:59
Менше цукру та солі, а більше фруктів та складних вуглеводів: 12 кроків до здорового харчування Фото: українцям порадили 12 кроків до здорового харчування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Корисна їжа допомагає краще мислити та запам’ятовувати, дає сили та навіть впливає на настрій. Українцям розповіли 12 простих правил здорового харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Тернопільський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України" у Facebook.

Харчування впливає на весь наш організм, причому різні продукти мають різний вплив. Здорове харчування допоможе вберегтися від багатьох неінфекційних захворювань, як серцево-судинні, які є першою причиною смертності в Україні та світі.

Так, наразі люди вживають більше калорійної їжі, жирів, цукру і солі, а ось фруктів, овочів і цільнозернових продуктів їдять недостатньо.

Зазначається, що хоча раціон кожної людини може відрізнятися залежно від її індивідуальних потреб, стилю життя, рівня фізичної активності, проте основи здорового харчування - досить прості та однакові для всіх:

  1. Слід їсти поживну та різноманітну їжу. Надавати перевагу продуктам рослинного походження.
  2. Їсти складні вуглеводи (цільнозернові, крупи) кілька разів на день.
  3. Їсти щонайменше 400 г фруктів і овочів щодня. Обирати переважно свіжі, сезонні та місцеві.
  4. Підтримувати масу тіла у межах індексу маси тіла (відношення маси тіла у кілограмах до росту у квадратних метрах) 18,5-25 завдяки щоденній фізичній активності.
  5. Контролювати вживання жирів. Жири мають становити не більше 30% денного раціону. Замінювати насичені жири ненасиченими.
  6. Замінювати м’ясо та м’ясні продукти з високим вмістом жиру на бобові, рибу, м’ясо птиці та нежирне м’ясо.
  7. Вживати молоко та молочні продукти (кефір, йогурт, сири) з низьким вмістом жиру.
  8. Обирати продукти з низьким вмістом цукру. Обмежувати вживання солодких напоїв і солодощів.
  9. Вживати менше солі. Загальна кількість солі у день не має перевищувати одну чайну ложку (5 г).
  10. Норми вживання алкоголю не встановлено, адже ідеальним для здоров’я є взагалі не вживати. Тож, що менше - то краще.
  11. Готувати їжу безпечно. Запікати, проварювати, готувати на пару їжу для того, щоб зменшити вміст жирів.
  12. Підтримувати виключно грудне вигодовування до 6 місяців, а у віці від 6 місяців до 2 років - поєднувати з правильним додатковим харчуванням. Це зменшить ризики ожиріння і розвитку неінфекційних захворювань у дитини у майбутньому.

РБК-Україна писало про п'ять найкращих харчових звичок, які сповільнюють старіння після 50 років.

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