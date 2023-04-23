Менше цукру та солі, а більше фруктів та складних вуглеводів: 12 кроків до здорового харчування

Корисна їжа допомагає краще мислити та запам’ятовувати, дає сили та навіть впливає на настрій. Українцям розповіли 12 простих правил здорового харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Тернопільський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України" у Facebook .

Харчування впливає на весь наш організм, причому різні продукти мають різний вплив. Здорове харчування допоможе вберегтися від багатьох неінфекційних захворювань, як серцево-судинні, які є першою причиною смертності в Україні та світі.

Так, наразі люди вживають більше калорійної їжі, жирів, цукру і солі, а ось фруктів, овочів і цільнозернових продуктів їдять недостатньо.

Зазначається, що хоча раціон кожної людини може відрізнятися залежно від її індивідуальних потреб, стилю життя, рівня фізичної активності, проте основи здорового харчування - досить прості та однакові для всіх: