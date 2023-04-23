Менше цукру та солі, а більше фруктів та складних вуглеводів: 12 кроків до здорового харчування
Корисна їжа допомагає краще мислити та запам’ятовувати, дає сили та навіть впливає на настрій. Українцям розповіли 12 простих правил здорового харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Тернопільський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України" у Facebook.
Харчування впливає на весь наш організм, причому різні продукти мають різний вплив. Здорове харчування допоможе вберегтися від багатьох неінфекційних захворювань, як серцево-судинні, які є першою причиною смертності в Україні та світі.
Так, наразі люди вживають більше калорійної їжі, жирів, цукру і солі, а ось фруктів, овочів і цільнозернових продуктів їдять недостатньо.
Зазначається, що хоча раціон кожної людини може відрізнятися залежно від її індивідуальних потреб, стилю життя, рівня фізичної активності, проте основи здорового харчування - досить прості та однакові для всіх:
- Слід їсти поживну та різноманітну їжу. Надавати перевагу продуктам рослинного походження.
- Їсти складні вуглеводи (цільнозернові, крупи) кілька разів на день.
- Їсти щонайменше 400 г фруктів і овочів щодня. Обирати переважно свіжі, сезонні та місцеві.
- Підтримувати масу тіла у межах індексу маси тіла (відношення маси тіла у кілограмах до росту у квадратних метрах) 18,5-25 завдяки щоденній фізичній активності.
- Контролювати вживання жирів. Жири мають становити не більше 30% денного раціону. Замінювати насичені жири ненасиченими.
- Замінювати м’ясо та м’ясні продукти з високим вмістом жиру на бобові, рибу, м’ясо птиці та нежирне м’ясо.
- Вживати молоко та молочні продукти (кефір, йогурт, сири) з низьким вмістом жиру.
- Обирати продукти з низьким вмістом цукру. Обмежувати вживання солодких напоїв і солодощів.
- Вживати менше солі. Загальна кількість солі у день не має перевищувати одну чайну ложку (5 г).
- Норми вживання алкоголю не встановлено, адже ідеальним для здоров’я є взагалі не вживати. Тож, що менше - то краще.
- Готувати їжу безпечно. Запікати, проварювати, готувати на пару їжу для того, щоб зменшити вміст жирів.
- Підтримувати виключно грудне вигодовування до 6 місяців, а у віці від 6 місяців до 2 років - поєднувати з правильним додатковим харчуванням. Це зменшить ризики ожиріння і розвитку неінфекційних захворювань у дитини у майбутньому.
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