Меньше половины украинцев обвиняют Януковича в потере Крыма

Так, на вопрос "Могли ли решения новой власти в Киеве в феврале - марте 2014 года сохранить Крым в составе Украины?" преобладали положительные ответы - 52% (23% - "да, вполне", 29% - "скорее да"), треть опрошенных (32%) отрицали наличие возможностей у тогдашней новой власти удержать Крым (19% - "скорее нет", 12 % - "точно нет").

Говоря об ответственных за то, что Крым был сдан без боя, украинцы не возлагают всю вину на лишенного на тот момент президентских полномочий Виктора Януковича. Он обвиняется менее половины (39%) респондентов. Президент Украины Александр Турчинов, который на тот момент был верховным главнокомандующим, ответственным в первую очередь считают 24% украинцев. В той или иной степени (в 1-ю, 2-ю или 3-ю очередь) Турчинова в сдаче Крыма без боя считают виновными уже 53% опрошенных. Также украинцы обвиняют олигархов, армию и самих крымчан.

Также украинцы практически одинаково по 5-тибальной шкале оценивают такие факторы как ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти, так и новой власти, сформированной по результатам Революции Достоинства, - 3.78 и 3.73, соответственно.

Интересны оценки украинцами двух "конспирологических" версий сдачи Крыма без боя. Согласно первой, это произошло в результате договоренностей Запада с Россией, "в рамках которых Запад заставил Украину сдать Крым без боя". 38% опрошенных выставило этому фактору отметки 4 и 5, а средневзвешенная оценка составила 3.2 (максимальная зафиксированная на Западной Украины - 3.58).

Вторая "конспирологическая версия" возлагает вину за сдачу Крыма без боя на новое руководство Украины, которое хотело "избавиться от проживающего в Крыму пророссийского электората". Этот фактор на 4 и 5 поддержали только четверть (25%) опрошенных, средневзвешенная оценка составила 2.79 (и снова крупнейшими "конспирологами" оказались жители Западной Украины - 3.4; здесь оценки 4 и 5 данному фактору выставили 45% опрошенных).

В то же время абсолютное большинство украинцев (51%) в той или иной степени уверены, что ВСУ в Крыму должны были оказывать вооруженное сопротивление агрессорам, в то время как противоположного мнения придерживается только треть опрошенных.

В той или иной степени верным решение о сдаче Крыма без боя считают лишь 18% респондентов, в той или иной степени неправильным - 62%.