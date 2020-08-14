Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" озвучит территорию заповедника до 29 сентября

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр" начал работы над аудиоинсталляцией, что позволит озвучить территорию заповедника и будет способствовать осведомленности о трагических событиях времен оккупации Киева в 1941 году. Аудиоинсталляция будет открыта в День памяти жертв Бабьего Яра 29 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба центра.

Сообщается, что часть аудиоинсталляции будет расположена на дороге Скорби (от улицы Юрия Ильенко к памятнику "Менора") и на площади у памятника "Менора".

"Мы хотим обратить внимание людей на это необычное место. Аудиоинсталляция впоследствии станет частью современного музея мирового уровня, который мы строим. Наша задача - сделать этот музей частью мирового мемориального наследия, достойного памяти погибших", - отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.

В основе аудиоинсталляции - многоканальная система, которая с помощью различных звуковых сцен позволит посетителям заповедника ощутить, через какие трагические события прошел Киев в прошлом.

"Аудиоинсталляция позволит композиторам и музыкальным кураторам создавать многоголосные композиции. Использование большого количества независимых источников звука создает аудиоэффект, благодаря которому сами источники растворяются в восприятии слушателя. Вместо них появляются объекты в пространстве, это позволяет создавать более глубокие образы и усиливать эмоциональное впечатление. Для слушателя это проект не о прослушивании музыки, а о глубоком эмоциональном погружении в звуковое пространство", - рассказал звукорежиссер, автор идеи и концепции аудиоинсталляции Максим Демиденко.

Для работы над созданием аудиоконтента был приглашен также украинский композитор и режиссер Сергей Круценко, который также был техническим консультантом проекта завершения строительства и реконструкции Театра на Подоле.

"Бабий Яр - территория сакрального. Это выдвигает определенные требования к нашей работе со звуковым контентом. Наша цель - пробудить эмпатию, сочувствие через музыку и звуки, чтобы вся звуковая картина свидетельствовала о прошлом и через язык настоящего устремлялась в будущее. Мы опираемся на украинскую и еврейскую музыкальные традиции. Речь идет не только о музыкальных композициях, но и об объединении различных видов музыкального искусства - поэзии, мелодекламации - чтении высокой поэзии с музыкальным сопровождением и т.д.", - отметил Сергей Круценко.

В рамках аудиоинсталляции посетители смогут услышать имена погибших в Бабьем Яру, фрагменты из мемуаров, свидетельств, исторических документов, иудейские и христианские религиозные тексты, известные музыкальные произведения, а также композиции выдающихся современных украинских и мировых композиторов и исполнителей. Некоторые из этих музыкальных произведений были специально написаны для проекта Мемориального центра "Бабий Яр". Каждый час будет звучать звук, символизирующий память о жертвах Бабьего Яра.

Напомним, благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" является неправительственной благотворительной организации, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.