Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет в апреле синагогу

"Территория Бабьего Яра является местом убийства и вечного упокоения для десятков тысяч евреев, которые стали жертвами преступного нацистского режима. Сейчас тысячи людей посещают Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии и помолиться за усопших на этом месте", - отметил Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины, член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Синагога будет выполнена в форме книги с проектом швейцарского архитектора, профессора Базельского университета Мануэля Герца. Конструкторские и художественные работы выполнили украинские механики, инженеры и художники.

Здание высотой 11 метров, в закрытом виде представляет собой плоскую вертикальную конструкцию, которая открывается вручную. Она изготовлена из амбарного дуба столетней давности, который собирали из разных уголков Украины. Древесину собирали из старых заброшенных сооружений.

Узоры на потолке сооружения воспроизводят карту звездного неба 29 сентября 1941 года. Конструкция украшена узорами и текстами молитв, которые повторяют интерьер старинных синагог в Ходорове и Гвоздце на Западной Украине, которые были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны.

"В своей работе мы ориентируемся на эти две синагоги Западной Украины XVII-XVIII веков, восстановленные росписи. Это одни из самых интересных росписей синагог, которые сохранились в Центральной и Восточной Европе до наших времен. Они представляют собой уникальный каталог еврейской символики и эмблематики", - отметила художница Галина Андрусенко, которая вместе с коллегами работает над росписью стен синагоги.

Возведение объекта проходит в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" и Министерством культуры и информационной политики Украины.

Ранее Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", а также представители еврейских организаций Украины выступили с инициативой открыть памятную синагогу на территории Бабьего Яра. С поддержкой создания памятной синагоги выступил предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.