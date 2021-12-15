Мемориал в Бабьем Яру должен стать крупнейшим центром изучения Холокоста, - Щаранский

"Самая большая братская могила Холокоста - Бабий Яр - стала также величайшим символом усилий Советского Союза разрушить его физически и уничтожить память о Холокосте. Сейчас я глава международной группы, которая пытается превратить этот символ стирания памяти в самый большой центр изучения Холокоста. Вот наш первый проект - впервые открылась синагога в Бабьем Яру. Каждый день в Бабьем Яру проходят молитвы", - отметил Щаранский.

Он также напомнил, что родился в Донецке. В то время в городе с полумиллионным населением проживало около 50 000 евреев, но большинство из них из-за советской политики ассимиляции не осознавали своего еврейства.

"Это была политика принудительной ассимиляции Советского Союза. Никакой религии. Никакой культуры. Никаких традиций. Без Песаха или Пурима. Без Брит-милы или Бар-мицвы. Единственное, что у нас было еврейским, - это антисемитизм, много антисемитизма. Поэтому я считал, что ассимиляция и антисемитизм – это естественное состояние для евреев в Украине. Пока я не встретил других евреев, других украинцев, боровшихся за независимую Украину", - отметил Натан Щаранский.

Kyiv Jewish Forum, основанный в 2019 году президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным, проводится уже в третий раз. KJF стал авторитетной международной площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов, стоящих перед евреями и миром.

На третьем KJF, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной, обсуждаются такие вопросы, как: рост антисемитизма в мире, передовой опыт Израиля как стартап-нации №1 и возможность его применения другими странами, борьба с коронавирусом, развитие еврейского образования и многие другие.

В третьем KJF участвуют президенты Украины Владимир Зеленский и Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, представители Еврокомиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, представители парламентов и правительств Украины, Израиля, Великобритании, Канады, Италии и других стран мира, а также ученые и бизнесмены.