Мемориал в Бабьем Яру должен стать крупнейшим центром изучения Холокоста, - Щаранский

Бабий Яр в Киеве, который был символом усилий СССР стереть память о Холокосте, должен превратиться в передовой центр изучения этой трагедии.

Об этом сообщил во время выступления на третьем Kyiv Jewish Forum диссидент, правозащитник, председатель наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

"Самая большая братская могила Холокоста - Бабий Яр - стала также величайшим символом усилий Советского Союза разрушить его физически и уничтожить память о Холокосте. Сейчас я глава международной группы, которая пытается превратить этот символ стирания памяти в самый большой центр изучения Холокоста. Вот наш первый проект - впервые открылась синагога в Бабьем Яру. Каждый день в Бабьем Яру проходят молитвы", - отметил Щаранский.

Он также напомнил, что родился в Донецке. В то время в городе с полумиллионным населением проживало около 50 000 евреев, но большинство из них из-за советской политики ассимиляции не осознавали своего еврейства.

"Это была политика принудительной ассимиляции Советского Союза. Никакой религии. Никакой культуры. Никаких традиций. Без Песаха или Пурима. Без Брит-милы или Бар-мицвы. Единственное, что у нас было еврейским, - это антисемитизм, много антисемитизма. Поэтому я считал, что ассимиляция и антисемитизм – это естественное состояние для евреев в Украине. Пока я не встретил других евреев, других украинцев, боровшихся за независимую Украину", - отметил Натан Щаранский.

Kyiv Jewish Forum, основанный в 2019 году президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным, проводится уже в третий раз. KJF стал авторитетной международной площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов, стоящих перед евреями и миром.

На третьем KJF, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной, обсуждаются такие вопросы, как: рост антисемитизма в мире, передовой опыт Израиля как стартап-нации №1 и возможность его применения другими странами, борьба с коронавирусом, развитие еврейского образования и многие другие.

В третьем KJF участвуют президенты Украины Владимир Зеленский и Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, представители Еврокомиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, представители парламентов и правительств Украины, Израиля, Великобритании, Канады, Италии и других стран мира, а также ученые и бизнесмены.