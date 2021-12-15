Меморіал у Бабиному Яру має стати найбільшим центром вивчення Голокосту, - Щаранський

Бабин Яр у Києві, який був символом зусиль СРСР стерти пам'ять про Голокост, має перетворитися на передовий центр вивчення цієї трагедії.

Про це повідомив під час виступу на третьому Kyiv Jewish Forum дисидент, правозахисник, голова Наглядової ради Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський.

"Найбільша братська могила Голокосту - Бабин Яр - стала також найбільшим символом зусиль Радянського Союзу зруйнувати його фізично та знищити пам'ять про Голокост. Зараз я голова міжнародної групи, яка намагається перетворити цей символ стирання пам'яті на найбільший центр вивчення Голокосту. Ось наш перший проект - уперше відкрилася синагога у Бабиному Яру. Щодня у Бабиному Яру проходять молитви", - наголосив Щаранський.

Він також нагадав, що народився у Донецьку. На той час у місті з півмільйонним населенням проживало близько 50 000 євреїв, але більшість із них через радянську політику асиміляції не усвідомлювали свого єврейства.

"Це була політика примусової асиміляції Радянського Союзу. Жодної релігії. Жодної культури. Жодних традицій. Без Песаха чи Пуріма. Без Брит-міли чи Бар-міцви. Єдине, що в нас було єврейським, це антисемітизм, багато антисемітизму. Тому я вважав, що асиміляція та антисемітизм - це природний стан для євреїв в Україні. Поки я не зустрів інших євреїв, інших українців, які виборювали незалежну Україну", - зазначив Натан Щаранський.

Kyiv Jewish Forum, започаткований у 2019 році президентом Єврейської конфедерації України, віцепрезидентом Всесвітнього Єврейського Конгресу Борисом Ложкіним, проводиться вже втретє. KJF став авторитетним міжнародним майданчиком для обговорення найактуальніших питань, що стоять перед євреями та світом.

На третьому KJF, присвяченому 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною, обговорюються такі питання, як: зростання антисемітизму у світі, передовий досвід Ізраїлю як стартап-нації №1 та можливість його застосування іншими країнами, боротьба з коронавірусом, розвиток єврейської освіти і багато інших.

У третьому KJF беруть участь президенти України Володимир Зеленський та Ізраїлю Іцхак Герцог, прем'єрміністр України Денис Шмігаль, представники Єврокомісії, ООН, Сенату та Палати представників США, представники парламентів та урядів України, Ізраїлю, Великобританії, Канади, Італії та інших країн світу, а також вчені та бізнесмени.