Мелоні про зустріч Трампа та Зеленського: нарешті є проблиски надії на діалог з РФ
Немає простих рішень для припинення війни в Україні. Однак нарешті з'являються проблиски надії на діалог з Росією.
Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.
Мелоні перед зустріччю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Білому домі заявила, що "сьогодні важливий день".
"Після трьох з половиною років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу та вимагала капітуляції Києва, нарешті з’являються проблиски надії", зазначила вона.
Прем'єр Італії наголосила, що простих рішень для припинення війни Росії проти України немає.
"Я думаю, що ми повинні дослідити всі можливі рішення, щоб забезпечити мир і безпеку для наших країн", - додала Мелоні.
Зустріч Зеленського та Трампа
Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Дональдом Трампом у Білому домі, а згодом до них долучаться європейські лідери.
Сторони мають детально обговорити умови мирної угоди, які президент США напередодні обговорив з Путіним в Анкориджі на Алясці та визначити подальші кроки щодо досягнення миру.
За даними BBC, у зустрічі Зеленського та Трампа візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Уіткофф та Кіт Келлог, а також голова апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.
Детальніше про те, що відомо про зустріч Зеленського і Трампа та що цьому передувало - читайте в матеріалі РБК-Україна.