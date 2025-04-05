Мелоні запропонувала захист Україні за 5-ю статтею НАТО: як відреагував Рютте

Що запропонувала Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО про колективну безпеку без членства країни в Альянсі.

Зазначимо, що принцип колективної оборони посідає центральне місце в основоположному договорі НАТО. Колективна оборона означає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО.

Принцип колективної оборони закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору. Вперше і єдиний раз за свою історію НАТО застосувала статтю 5 після терористичних актів, скоєних 11 вересня 2001 року проти США.

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