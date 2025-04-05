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Мелоні запропонувала захист Україні за 5-ю статтею НАТО: як відреагував Рютте

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО без членства країни в Альянсі. Цю ідею, як і інші, можна розглянути після укладання перемир'я між Україною та РФ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NV.

"Ну, знову ж таки… Ми не можемо дозволити собі розкіш вистрілювати з води будь-яку ідею. Нам потрібно, щоб усі ці ідеї були на столі, а потім, коли буде укладена мирна угода, ми зможемо дуже чітко оцінити, яким є найкращий шлях вперед", - сказав Рютте.

 

Що запропонувала Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО про колективну безпеку без членства країни в Альянсі.

Зазначимо, що принцип колективної оборони посідає центральне місце в основоположному договорі НАТО. Колективна оборона означає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО.

Принцип колективної оборони закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору. Вперше і єдиний раз за свою історію НАТО застосувала статтю 5 після терористичних актів, скоєних 11 вересня 2001 року проти США.

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НАТОІталіяМарк Рютте