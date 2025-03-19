Мелоні пояснила, чому наполягає на поширенні 5-ї статті НАТО на Україну

Мелоні наголосила, що поширення 5-ї статті НАТО на Україну "здається найпростішою і найефективнішою пропозицією з усіх інших ще й тому, що вона допоможе розкрити можливий блеф Путіна".

"Якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не повинна приймати гарантії безпеки, які є лише оборонними", - зазначила вона.

Італійський прем'єр підкреслила, що її пропозиція щодо 5-ї статті для України "має бути винесена на стіл переговорів".

"Мир ґрунтується на гарантіях безпеки. Ми не повинні рабськи слідувати пропозиціям, висунутим іншими, лише тому, що маємо вирішити, де ми стоїмо. Наша роль полягає в тому, щоб брати участь із власними пропозиціями. Той, хто має сміливість їх вносити, робить щось корисне", - зазначила Мелоні.